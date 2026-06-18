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Inter, il giorno di Chivu: firma sul rinnovo e siparietto | VIDEO CM

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L’allenatore rumeno in sede per sottoscrivere l’accordo per il nuovo contratto con la società campione d’Italia

È il giorno di Cristian Chivu in casa Inter, con l’allenatore che dopo le 17 ha raggiunto la sede nerazzurra per la firma sul rinnovo.

Inter, Chivu in sede per il rinnovo
Cristian Chivu all’arrivo in sede – Calciomercato.it

L’allenatore rumeno, dopo il ‘Double’ scudetto-Coppa Italia, continuerà il matrimonio con l’Inter fino al giugno 2028, con opzione per un ulteriore anno. Chivu andrà a percepire anche un ingaggio più alto, intorno ai 4 milioni netti a stagione.

Calciomercato Inter, Chivu firma il rinnovo

Un prolungamento per un altro anno quindi rispetto al precedente accordo, con la firma mai in discussione dopo la strepitosa stagione (la prima) alla guida dell’Inter.

Chivu era accompagnato dall’agente Chiodi, in sede anche ieri per sistemare gli ultimi dettagli sul contratto. Divertente siparietto all’arrivo dell’allenatore: il cancello d’ingresso non si apre, con Chivu costretto ad attendere qualche minuto prima di entrare.

Ufficialità in arrivo nelle prossime ore per il rinnovo del 45enne tecnico ex Parma, che era in scadenza nel giugno 2027 con l’Inter.

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