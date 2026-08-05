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Ruggeri nel mirino dell’Aston Villa, si complica la situazione per il Milan

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Matteo Ruggeri potrebbe salutare l’Atletico Madrid con l’esterno che sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa.

Matteo Ruggeri
Ruggeri vicino al trasferimento all’Aston Villa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il terzino dell’Atletico Madrid, trasferitosi un anno fa in Spagna dall’Atalanta, potrebbe salutare la Spagna dopo un solo anno con il giocatore che piace molto alla formazione di Emery che ha vinto la scorsa Europa League.

Un colpo che, se dovesse andare in porto, potrebbe cambiare anche il mercato del Milan con i rossoneri che rischiano di veder saltare la cessione di Estupinan ai Villans, fortemente seguito dal club inglese durante il mese di luglio. Dopo la richiesta di Amorim di valutare la rosa a sua disposizione, il Milan ha bloccato le varie cessioni con il rischio di veder saltare gli affari già impostati e dover poi sfoltire l’organico a fine agosto.

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