Simone Inzaghi guarda in casa Roma per l’Al-Hilal: Mancini e Pellegrini nel mirino | CM

Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini sono finiti nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione con l’ex allenatore dell’Inter che avrebbe richiesto il loro acquisto per rinforzare la rosa.

Già vicino all’Inter quando Simone Inzaghi era alla guida dei nerazzurri, Lorenzo Pellegrini sta trattando il rinnovo del contratto con la Roma anche se il centrocampista classe 1996 potrebbe salutare i giallorossi a costo zero, vedendo scadere l’attuale accordo il prossimo 30 giugno. Inzaghi, tra l’altro, garantirebbe all’ex Sassuolo la possibilità di giocare nel suo ruolo, quello di interno di centrocampo.

Mancini è molto apprezzato da Simone Inzaghi che sarebbe felice di poterlo inserire nel pacchetto arretrato dell’Al-Hilal e tentare di raggiungere il titolo di campione in Arabia Saudita che gli è sfuggito per poco durante la scorsa stagione. La valutazione del difensore centrale si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Simone Inzaghi avrebbe inserito entrambi nella lista dei desideri e potrebbe arrivare presto un tentativo per strapparli ai capitolini. Per convincere i due calciatori giallorossi a trasferirsi in Arabia Saudita saranno necessari degli ingaggi superiori ai 10 milioni di euro, un affare di sicuro non semplice, ma è noto come i club arabi non abbiano problemi a riconoscere stipendi ben più alti rispetto a quelli percepiti nelle squadre europee.

Gasperini, dal canto suo, non vorrebbe perdere i due, avendo già dato l’ok per il rinnovo di Pellegrini e considerando Mancini il leader della propria difesa.