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Simone Inzaghi guarda in casa Roma per l’Al-Hilal: Mancini e Pellegrini nel mirino | CM

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Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini sono finiti nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione con l’ex allenatore dell’Inter che avrebbe richiesto il loro acquisto per rinforzare la rosa.

Inzaghi durante una partita dell'Al-Hilal
Al-Hilal su Mancini e Pellegrini (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Già vicino all’Inter quando Simone Inzaghi era alla guida dei nerazzurri, Lorenzo Pellegrini sta trattando il rinnovo del contratto con la Roma anche se il centrocampista classe 1996 potrebbe salutare i giallorossi a costo zero, vedendo scadere l’attuale accordo il prossimo 30 giugno. Inzaghi, tra l’altro, garantirebbe all’ex Sassuolo la possibilità di giocare nel suo ruolo, quello di interno di centrocampo.

Mancini è molto apprezzato da Simone Inzaghi che sarebbe felice di poterlo inserire nel pacchetto arretrato dell’Al-Hilal e tentare di raggiungere il titolo di campione in Arabia Saudita che gli è sfuggito per poco durante la scorsa stagione. La valutazione del difensore centrale si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Gianluca Mancini
Mancini nel mirino dell’Al-Hilal per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione Simone Inzaghi avrebbe inserito entrambi nella lista dei desideri e potrebbe arrivare presto un tentativo per strapparli ai capitolini. Per convincere i due calciatori giallorossi a trasferirsi in Arabia Saudita saranno necessari degli ingaggi superiori ai 10 milioni di euro, un affare di sicuro non semplice, ma è noto come i club arabi non abbiano problemi a riconoscere stipendi ben più alti rispetto a quelli percepiti nelle squadre europee.

Gasperini, dal canto suo, non vorrebbe perdere i due, avendo già dato l’ok per il rinnovo di Pellegrini e considerando Mancini il leader della propria difesa.

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