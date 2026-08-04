La Roma torna forte su Molina: le cifre dell’offerta | CM

La trattativa con il Feyenoord per Read non si è ancora sbloccata

Arrivata a 28 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, la Roma ha sentito di aver fatto il massimo per arrivare a Read e per questo ha deciso di non assecondare il gioco al rialzo del Feyenoord e di non alzare l’ultima proposta fatta al club olandese, che ha alzato la posta in gioco giorno per giorno fino a superare i 30 milioni di euro.

Parallelamente, Tony D’Amico ha continuato a lavorare anche sulle alternative, presentando una prima offerta all’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Un vero e proprio ritorno di fiamma per i giallorossi, che già il mese scorso avevano sondato il terreno insieme a Inter, Juve e alcuni club inglesi.

Impegnato al Mondiale, il calciatore aveva chiesto di rinviare ogni discorso, ma ora i tempi sembrano maturi per un addio ai colchoneros, ma a quali cifre? La prima proposta giallorossa si attesta, secondo Calciomercato.it, attorno ai 15-17 milioni di euro tra parte fissa e bonus abbastanza facili da raggiungere, mentre per il calciatore si parla di un possibile contratto quadriennale da circa 3 milioni a stagione.

Lavori in corso e in corsia in casa giallorossa, con l’ex Udinese in rampa di lancio nel ruolo di sostituto di Celik e con D’Amico pronto a portare finalmente Molina a Gasperini dopo averci provato già ai tempi dell’Atalanta.