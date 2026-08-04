Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Roma torna forte su Molina: le cifre dell’offerta | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La trattativa con il Feyenoord per Read non si è ancora sbloccata

Arrivata a 28 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, la Roma ha sentito di aver fatto il massimo per arrivare a Read e per questo ha deciso di non assecondare il gioco al rialzo del Feyenoord e di non alzare l’ultima proposta fatta al club olandese, che ha alzato la posta in gioco giorno per giorno fino a superare i 30 milioni di euro.

Molina in azione con l'Argentina
La Roma torna forte su Molina: le cifre dell’offerta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Parallelamente, Tony D’Amico ha continuato a lavorare anche sulle alternative, presentando una prima offerta all’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Un vero e proprio ritorno di fiamma per i giallorossi, che già il mese scorso avevano sondato il terreno insieme a Inter, Juve e alcuni club inglesi.

Impegnato al Mondiale, il calciatore aveva chiesto di rinviare ogni discorso, ma ora i tempi sembrano maturi per un addio ai colchoneros, ma a quali cifre? La prima proposta giallorossa si attesta, secondo Calciomercato.it, attorno ai 15-17 milioni di euro tra parte fissa e bonus abbastanza facili da raggiungere, mentre per il calciatore si parla di un possibile contratto quadriennale da circa 3 milioni a stagione.

Lavori in corso e in corsia in casa giallorossa, con l’ex Udinese in rampa di lancio nel ruolo di sostituto di Celik e con D’Amico pronto a portare finalmente Molina Gasperini dopo averci provato già ai tempi dell’Atalanta.

9297

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU