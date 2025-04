Lascia subito la Juventus: “L’ha già comunicato al club”

Si è ribaltata la situazione in casa Juve: adesso il futuro in bianconero è in bilico e le strade potrebbero separarsi a fine stagione

L’arrivo in panchina di Igor Tudor ha portato nuova linfa alla Juventus e rilanciato le ambizioni della squadra bianconera per un posto tra le prime quattro del campionato.

Il tecnico croato è chiamato a conquistare il pass per la prossima Champions League, alimentando inoltre le chance di permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’ anche per il futuro. L’obiettivo europeo è fondamentale anche per le strategie sul mercato estivo, con la dirigenza della Continassa che visto il periodo delicato in campo ha messo in stallo alcune trattative relative ai giocatori per il momento in prestito sotto la Mole. Se Giuntoli prossimamente discuterà con il Paris Saint-Germain per la conferma di Kolo Muani, si è complicata invece la situazione sulla permanenza alla Juve di Francisco Conceicao. Il ‘folletto’ portoghese ha una clausola da 30 milioni di euro e il Porto non intende per il momento fare sconti.

Calciomercato Juventus, Conceicao in bilico: “La situazione si è ribaltata”

Oltre alle valutazioni della società bianconera, anche lo stesso Conceicao non sarebbe più convinto di restare alla Juventus come sottolinea Fabiana Della Valle: “Adesso tutto viene rimesso in discussione, un po’ per la volontà del giocatore stesso, un po’ per la volontà della Juve. Da quanto mi risulta, Conceicao era scontento già nella parte finale della gestione Motta – ha rivelato la giornalista sul proprio canale You Tube – Mentre all’inizio lui era stato uno dei giocatori rivelazione nella stagione, uno di quelli che avevano fatto meglio tra i nuovi arrivati. Adesso la situazione si è ribaltata: hanno contribuito gli infortuni e inoltre che a lungo andare gli avversari hanno capito il suo modo di giocare”.

La Della Valle aggiunge sugli scenari in merito al futuro di Conceicao: “Ovviamente ha influito anche il nuovo allenatore perché il cambio di modulo, con il passaggio al 3-4-2-1, non prevede più le ali ma due trequartisti. Tudor nell’ultima gara contro la Roma non lo ha fatto entrare, malgrado fosse in ballottaggio con Nico Gonzalez, aumentando così il malcontento del giocatore che già da tempo dice di non voler restare alla Juventus e di voler tornare al Porto per trovarsi un’altra destinazione. Dall’altra parte c’è anche la Juve, che era molto contenta del primo impatto e del rendimento di Conceicao, ma a questo punto anche alla società cominciano a venire dei dubbi”.