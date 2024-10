Niente Sergio Ramos per la Juve: ecco la strategia dopo l’infortunio di Bremer | CM.IT

Per Bremer è previsto un lungo stop, ma la Juventus non intende sostituirlo subito: niente Sergio Ramos e nessun colpo a zero

Le immagini dell’infortunio di Bremer hanno subito fatto scattare il campanello d’allarme e, purtroppo, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore nella mattina di oggi hanno confermato tutti i sospetti: lesione del legamento crociato e stop di almeno 6 mesi. Di fatto, la stagione del brasiliano può considerarsi già terminata. La Juventus in queste ore ha già valutato tutte le opzioni e ha studiato una strategia per sopperire alla mancanza di Gleison Bremer per i prossimi mesi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la dirigenza bianconera non prende minimamente in considerazione l’idea di ingaggiare a parametro zero Sergio Ramos così come altri svincolati. L’idea della Juventus, in questo momento, è quella di andare avanti con la rosa attuale almeno fino al mercato di gennaio e poi valutare se ci saranno occasioni in caso di necessità. Thiago Motta, in ogni caso, ha diverse alternative nel proprio arco.

Thiago Motta e l’infortunio di Bremer: ecco come potrebbe sostituirlo

L’allenatore bianconero perde di colpo uno dei pochi insostituibili che aveva, così dovrà immaginare una Juventus senza Gleison Bremer da qui alla fine della stagione. Nel reparto difensivo ci sono molti giocatori duttili, ma altri due scenari non sono da escludere.

Il primo riguarda la possibilità di adattare all’occorrenza qualche giocatore del centrocampo come Manuel Locatelli, Douglas Luiz o Khephren Thuram, arretrandoli sulla linea difensiva e elevando così le qualità in fasi di palleggio della retroguardia bianconera. L’altra opzione è quella di portare in Prima Squadra qualche elemento della Next Gen in caso di necessità, con Pedro Felipe in pole position per questa funzione.

In ogni caso, lo scenario più probabile è quello di utilizzare i difensori già a disposizione di Thiago Motta: Kalulu è la rivelazione di questo inizio di stagione e l’infortunio di Bremer lo renderà ancora più centrale nella stagione della Juventus, con Nicolò Savona che si prenderà sempre più minutaggio come terzino destro. Anche Danilo con il proprio connazionale ai box può trovare maggiore spazio e mettere la propria esperienza a disposizione dell’allenatore. L’altra certezza, poi, è rappresentata da Federico Gatti: il difensore di Rivoli dovrà essere ancora più leader dopo l’infortunio di Bremer.