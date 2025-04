Salta il ritorno in panchina: Mancini ha rifiutato

L’ex ct della Nazionale ha declinato l’ultima proposta per tornare subito in panchina dopo l’esonero inevitabile

Roberto Mancini resta tra gli allenatori più importanti ancora liberi da accordi e contratti. Dopo la fine dell’avventura con la Nazionale Italiana e poi quella dell’Arabia Saudita, il tecnico di Jesi resta in attesa di una chiamata importante per tornare in pista. A novembre ci aveva pensato la Roma prima dell’arrivo di Ranieri, c’erano stati contatti ma non sono diventati così approfonditi né ufficiali. Il suo nome è tornato prepotentemente alla ribalta per la Juventus, soprattutto con l’esonero di Thiago Motta. Ma le due parti cercavano cose diverse, Mancini non ha mai realmente aperto a un ruolo di traghettatore come invece ha fatto Igor Tudor.

Non a caso, lo stesso ex ct azzurro qualche giorno fa – come vi abbiamo documentato su Calciomercato.it – aveva fatto intendere la sua idea. Ovvero, se un club prende un allenatore di deve crederci e dargli tempo. Un pensiero che cozza totalmente con il “sarà allenatore fino a fine stagione e nel Mondiale per Club, poi vedremo” di Giuntoli alla presentazione di Tudor. Mancini resta comunque nella lista delle big a caccia di un allenatore per la prossima stagione, è un nome di prestigio che può far gol a tanti. Magari anche alla stessa Juventus, al Milan oppure alla Roma anche se la pista giallorossa si è raffreddata parecchio rispetto a novembre. Nelle ultime ore è spuntata invece una suggestione a dir poco romantica per lo jesino.

Mancini, no alla Sampdoria: avanza Iachini

Sì, perché intanto in Serie B sta incontrando difficoltà enormi la Sampdoria che ieri è uscita sconfitta anche dal campo dello Spezia. La situazione di classifica è disperata, i blucerchiati sono addirittura terzultimi con soli 2 punti di vantaggio sulla Salernitana e 6 sul Cosenza ultimo. Questo vuol dire che la retrocessione in Serie C è scenario più che possibile. Una caduta libera della squadra di Semplici, arrivato a dicembre, che va verso l’esonero dopo 15 punti in 16 partite.

Il nome di Roberto Mancini è spuntato in una chat dei campioni d’Italia con la Samp nel ’91, poi qualche contatto è arrivato anche con la presidenza ma con loro anche il prevedibile ‘no’ dell’ex ct della Nazionale. Per questo il ritorno a Genova in blucerchiato di una leggenda del Doria rimarrà appunto una suggestione estremamente romantica. La realtà può chiamarsi invece Beppe Iachini, che ha aperto: anche per lui sarebbe un ritorno dopo 13 anni. Tra le opzioni anche Pasquale Marino, comunque indietro.