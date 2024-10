Attacco a Vlahovic: “Non accetta il rinnovo, non va bene per la Juve” | ESCLUSIVO

Juventus, duro attacco nei confronti di Dusan Vlahovic: nel mirino anche per quanto riguarda il capitolo rinnovo

Cinque gol segnati nelle ultime tre gare. Dusan Vlahovic è tornato a fare gol, ma negli occhi resta l’errore grossolano contro il Cagliari. Un tap-in facile facile che il serbo ha fallito in maniera clamorosa. Una rete che avrebbe permesso al centravanti di trovare la terza doppietta consecutiva e di chiudere sostanzialmente la gara.

Contro i sardi però non è mancato neppure il nervosismo. Yerry Mina è certamente un marcatore fastidioso e in più occasioni Vlahovic si è lamentato con il direttore di gara per mancati fischi. Della prova del centravanti serbo ha parlato anche Marcello Chirico. Il giornalista, noto tifoso della Juventus, è intervenuto in esclusiva a ‘Ti amo calciomercato’, la trasmissione di Calciomercato.it in onda tutte le settimane su youtube. Chirico ha parlato sia della situazione attuale, ma anche del futuro di Vlahovic, legato ai bianconeri fino al 2026, che ha rinunciato alla chiamata della Nazionale per motivi familiari. “Una decisione concordata con lui” ha sottolineato il ct serbo Stojkovic.

Juve, Chirico su Vlahovic: “Mai sereno, sempre agitato. Ecco cosa ha detto al suo agente”

“Sarò rimasto uno dei pochi in Italia a considerarlo un attaccante che non va bene per la Juve” ha affermato Chirico. Il riferimento è anche all’errore clamoroso nella gara contro il Cagliari, frutto forse del troppo nervosismo del centravanti: “Ieri se ci fossimo stati noi su quel tiro respinto da Scuffet l’avremmo buttata dentro. Non è possibile sbagliare un gol così. Vuol dire che non sei sereno, mai tranquillo e sei agitato. Vlahovic è questo da due anni e mezzo”.

Il giornalista si è poi soffermato sul tema del rinnovo, parlando anche di quello che è un problema per la Juventus, ossia il fatto di non avere un sostituto. A riguardo per gennaio si parla di Kalimuendo del Rennes: “C’è un problema attacco: hai solo Vlahovic, se Vlahovic ha un raffreddore… Il problema è che lui caratterialmente è sempre agitato, è sempre nervoso e non è sereno. Il discorso rinnovo non incide sul rendimento perché tanto lui ha già mandato Ristic, il suo procuratore, a dire che tanto lui non accetta e quei 12 milioni d’ingaggio li vuole“. Una presa di posizione che sta facendo arrabbiare qualche tifoso juventino sui social, con qualcuno che chiede persino di metterlo fuori rosa finché non firmerà il rinnovo.