Inter, slitta ancora il rientro di Dumfries: giallo sui tempi di recupero

Denzel Dumfries fuori ancora a lungo, preoccupazione per Inzaghi e per tutto l’ambiente nerazzurro: cosa sta succedendo

Il calendario dell’Inter procede senza sosta, un impegno dopo l’altro, a rotta di collo. Archiviato il derby d’andata in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, è già il momento di scendere nuovamente in campo per i nerazzurri. Sabato di campionato a Parma, una sfida importante per mantenere l’abbrivio positivo e conservare il vantaggio sul Napoli primo inseguitore, magari provando ad aumentarlo in considerazione del difficile impegno dei partenopei contro il Bologna lunedì sera. Ma per Simone Inzaghi c’è da gestire la delicata situazione infortunati.

In un momento così cruciale della stagione, sarebbe fondamentale per l’allenatore avere a disposizione tutti i giocatori, o almeno il più possibile, ma da qualche settimana si susseguono le assenze. Si lavora per il ritorno in campo di Lautaro Martinez, che sta provando a recuperare il prima possibile. Già annunciati invece per i prossimi impegni i forfait di Zielinski e Dumfries. E proprio la situazione dell’olandese sta facendo discutere e non poco.

Inter, Dumfries diventa un ‘caso’: fuori per Champions e derby

L’esterno lo ricordiamo, è fermo dalla gara con l’Atalanta, prima della pausa, per una distrazione al bicipite femorale della coscia. Il recupero di Dumfries procede a rilento, al punto che il giocatore sarà certamente fuori per il doppio quarto di finale di Champions contro il Bayern e forse anche oltre.

Le ultime notizie in merito non sono incoraggianti. Dumfries potrebbe saltare anche il derby di ritorno in Coppa Italia e la prima gara utile per il suo rientro potrebbe, ma il condizionale è d’obbligo, essere quella di fine mese contro la Roma in campionato. Il giocatore si è recato in patria per farsi seguire da un fisioterapista di fiducia, con il permesso della società, ma c’è una sensazione di leggero fastidio nell’Inter. La dirigenza avrebbe preferito che Dumfries fosse rimasto a curarsi ad Appiano Gentile e ora aspetta il ritorno del calciatore dall’Olanda per avere un quadro effettivo della situazione.