Inter, scatta l’allarme dopo il derby: salta entrambe le gare contro il Bayern

I nerazzurri grazie all’ex Calhanoglu riprendono il Milan nella stracittadina di Coppa Italia, ma Inzaghi è preoccupato per l’emergenza infortuni nel momento decisivo della stagione

L‘Inter strappa un pareggio prezioso nella stracittadina contro il Milan, considerando anche le diverse assenze nell’undici nerazzurro nel primo round delle semifinali di Coppa Italia.

Scelte obbligate o quasi per Simone Inzaghi che tra infortuni, squalifiche e giocatori acciaccati aveva a disposizione soltanto 14 giocatori di movimento della prima squadra. Arnautovic e Dimarco erano infatti in panchina per onor di firma come spiegato dallo stesso allenatore piacentino: “Non potevo utilizzarli perché erano un po’ affaticati. Però c’è fiducia e spero di recuperarli per il prossimo match contro il Parma“, ha spiegato Inzaghi nella conferenza stampa post derby.

Il mister campione d’Italia è parso ottimista anche sul ritorno di capitan Lautaro Martinez per la trasferta del ‘Tardini’ in programma sabato pomeriggio: “Sta lavorando bene, vediamo nei prossimi allenamenti. C’è la speranza comunque di averlo a disposizione per Parma. Mentre non ci saranno sicuramente Zielinski e Dumfries“.

Dumfries preoccupa l’Inter e Inzaghi: slitta il rientro

A preoccupare Inzaghi e lo staff medico interista è proprio il nazionale olandese, fermo dal match contro l’Atalanta prima della sosta per una distrazione al bicipite femorale della coscia.

I tempi di recupero per Dumfries restano incerti e ancora da definire, con l’esterno destro che nei giorni scorsi si è recato in patria per continuare le terapie per il recupero. Sinonimo che il ritorno in campo non è imminente e si dovrà attendere qualche settimana in più per rivederlo in campo. L’ex PSV Eindhoven ha già saltato le sfide con Udinese e Milan e certamente non sarà disponibile per i prossimi impegni contro Parma, Bayern Monaco e Cagliari. Per Dumfries, inoltre, a questo punto è a serio rischio anche il decisivo return match di Champions League al ‘Meazza’ contro i bavaresi del 16 aprile.

Una tegola non di poco conto per Simone Inzaghi, che rischia di perdere uno dei pezzi più importanti dello scacchiere nerazzurro nel momento decisivo della stagione. Nei prossimi giorni si capirà meglio sui tempi di recupero di Dumfries, che in caso di assenza anche nel ritorno di Champions con il Bayern metterebbe nel mirino il derby di Coppa Italia del 23 aprile contro il Milan.