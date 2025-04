Inzaghi annuncia altri due stop: “Eravamo in 14”. Bisseck: “Non è solo colpa mia”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa nel post gara contro i rossoneri. Ecco le sue parole

Tutto rimandato al match di ritorno. L’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a pareggiare i conti, segnando il gol dell’uno a uno con Hakan Calhanoglu, che ha risposto così alla rete di Tammy Abraham.

Simone Inzaghi nel post gara si è mostrato soddisfatto della prova dei suoi: “I ragazzi sono stati bravissimi – afferma subito il mister in conferenza stampa -. La partita è stata equilibrata, c’è un pizzico di sfortuna, ma serviva stare più attenti nel gol di Abraham. Stasera eravamo 14 di movimento, perché Dimarco e Arnautovic non erano utilizzabili, ma sono voluti rimanere. Complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo potevamo fare di più con la palla. Non dimentichiamoci l Milan è un’ottima squadra”

Il punto sugli infortunati – “Lautaro Martinez ha lavorato bene negli ultimi tre giorni e c’è speranza di vederlo contro il Parma. C’è fiducia per Arnautovic e Dimarco. Niente da fare per Dumfries”.

Milan-Inter, Bisseck: “Ecco come è andata sul gol”

In conferenza stampa è intervenuto anche Bisseck. Il difensore è stato subito chiamato a parlare del gol subito, in cui ha delle responsabilità:

“Ero un po’ in mezzo a due, ho lasciato spazio ad Abraham, vedendo entrare un altro giocatore in area. Potevo far meglio, ma non è solo colpa mia”.

Poi arriva una domanda su Rafa Leao. Stasera è andata un po’ meglio rispetto alla sfida di Supercoppa Italiana, in cui era andato pesantemente in difficolta: “Bisogna essere sempre pronti con giocatori forti come Leao. Penso di aver fatto un buon lavoro oggi e sono soddisfatto”