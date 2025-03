Infortuni Lautaro e Dumfries, la diagnosi UFFICIALE preoccupa Inzaghi

Arrivano novità in casa Inter per ciò che concerne gli infortunati. Due in particolari i calciatori da tenere sotto osservazione

Con la doppia sfida dell’Italia di Spalletti andata in archivio il focus torna tutto sulle vicende della Serie A. Il campionato è entrato nel vivo con la fase decisiva che andrà ad assegnare uno scudetto che pare essere un affare a tre tra l’Inter campione in carica, il Napoli e l’Atalanta.

Una grossa spallata l’ha data proprio la squadra di Inzaghi appena prima della sosta collezionando un successo pesantissimo proprio nello scontro diretto di Bergamo con i nerazzurri di Gasperini. Tre sono invece i punti di vantaggio sul Napoli secondo che a sua volta vive settimane difficili ed un’emorragia di vittorie che inizia a diventare preoccupante in ottica futura.

La palla è quindi nelle mani dell’Inter che ha i favori del pronostico e quel vantaggio in classifica che conferisce a Thuram e soci la possibilità di decidere del proprio destino. La sosta intanto sta andando in archivio e in vista del rientro in campo i nerazzurri fanno anche la conta degli infortunati, con particolare attenzione ad un paio di nomi importanti che Inzaghi attende con grande fermento.

L’allenatore interista spera quindi di riavere quanto prima big come Dumfries e Lautaro Martinez: ecco le condizioni.

Inter, le condizioni degli infortunati: da Dumfries a Lautaro Martinez

In casa Inter si valutano dunque le situazioni fisiche dei big. Per Dumfries si presenta una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: l’esterno olandese sarà quindi rivalutato prossima settimana.

Per ciò che riguarda Lautaro Martinez l’argentino ha invece un risentimento ai flessori della coscia in fase di guarigione e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

L’esterno di Inzaghi ha come obiettivo il Bayern in Champions: salta sicuramente Udinese, Milan e molto probabilmente Parma.