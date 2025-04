Verona, duello con l’Udinese per un talento pronto a cambiare Nazionale | ESCLUSIVO

Il mercato degli scaligeri si intreccia con quello dei friulani: le squadre di Zanetti e Runjaic si contendono il centrocampista Ibrahimoglu

Dieci punti separano in classifica il Verona dall’Udinese. Sebbene i gialloblu di Paolo Zanetti si siano aggiudicati lo scontro diretto dello scorso 15 marzo al ‘Bluenergy Stadium’, sono i bianconeri di Kosta Runjaic ad aver già raggiunto la quota salvezza.

Presto il duello tra i due club del nord est italiano potrebbe spostarsi sul terreno del mercato. Come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, l’Udinese è sulle tracce di Melih Ibrahimoglu. Adesso, sempre secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, anche il Verona ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 che tanto bene sta facendo con il Konyaspor e che è anche al centro di una sorta di intrigo internazionale. Nel suo percorso nel settore giovanile, infatti, Ibrahimoglu ha difeso i colori della Nazionale austriaca Under 20, salvo poi cambiare idea e vestire la maglia della Nazionale turca Under 21. Ora il commissario tecnico del Das Team Ralf Rangnick vuole sfruttare il fatto che il collega Vincenzo Montella non lo abbia ancora chiamato nella selezione maggiore per provare a fargli cambiare di nuovo idea e giocare per l’Austria. Ad ogni modo, i due club italiani dovranno fare i conti con la folta concorrenza di squadre europee, in particolare turche e tedesche, per provare ad assicurarsi l’ex Egnatia ed Heracles Almelo.