Udinese, nuovo obiettivo per il centrocampo di Runjaic | ESCLUSIVO

Il club friulano è sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. Nel mirino è finito il mediano austriaco Ibrahimoglu

Dopo aver centrato la salvezza soltanto all’ultima giornata della passata stagione nello scontro diretto con il Frosinone, quest’anno l’Udinese sta viaggiando tranquillamente a metà classifica sotto la gestione del nuovo tecnico Kosta Runjaic.

Questo sta permettendo al club friulano di iniziare a programmare già adesso il mercato della prossima stagione. Come sempre i bianconeri dovranno fare i conti con l’assalto ai propri gioielli, in particolare il difensore Bijol ed il centravanti Lucca, ma l’ottima area scout dell’Udinese sta già individuando i talenti del futuro. Tra i nomi cerchiati in rosso, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c’è pure quello di Mucahit Ibrahimoglu. Si tratta di un centrocampista difensivo austriaco classe 2005 che milita nella seconda squadra del Rapid Vienna e che è nel giro della Nazionale Under 19 biancorossa. Considerato uno dei più grandi prospetti della sua generazione in patria, ha attirato l’attenzione anche di altri club in giro per l’Europa: dall’Olanda alla Turchia passando per la Germania e il Belgio. Senza dimenticare che i Rapidler vorrebbero fargli rinnovare il contratto per portarlo in prima squadra il prossimo anno.