Niente conferma: cambia la panchina in Serie A

Ormai ci sono pochi dubbi: non sarà riconfermato in panchina, arriverà un nuovo allenatore per il club del massimo campionato

Il Monza chiude mestamente la classifica di Serie A, con l’ambiente in subbuglio dopo la pesante sconfitta nell’ultimo weekend calcistico in casa del Cagliari.

Servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo ai brianzoli per ribaltare la situazione nelle ultime otto giornate di campionato, con la squadra di Alessandro Nesta che non può rischiare brutte figure nel sentitissimo derby casalingo di domani pomeriggio contro il Como. Intanto a tenere banco a Monzello è il futuro societario, oltre alla posizione in panchina dell’allenatore romano. Nesta era stato esonerato praticamente alla vigilia di Natale, prima di essere richiamato da Adriano Galliani solo qualche settimane più tardi al posto di Bocchetti. L’ex difensore di Lazio e Milan non è riuscito a invertire il trend in classifica e adesso le spettro retrocessione è sempre più concreto per il Monza.

Monza, addio Nesta a fine campionato: “Non mi confermerei in panchina”

Nesta ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo annuale che si attiverebbe solo in caso di permanenza dei biancorossi nella massima serie.

Scenario al momento lontanissimo, con il tecnico quindi destinato a lasciare la Brianza a meno di colpi di scena. Indipendentemente dagli scossoni societari che potrebbero esserci in estate, Galliani sembra orientato a ripartire da un nuovo profilo al timone del Monza con Pirlo, Gilardino e Dionisi (attualmente alla guida del Palermo) tra i nomi di spicco sull’agenda del Ceo brianzolo. Intanto, a confermare il probabile addio di Alessandro Nesta in panchina, ci pensa lo stesso allenatore romano: “È una stagione un po’ così, ma per come sono andate le cose non mi confermerei“, ha risposto sinceramente il mister del Monza in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo con il Como.

Nesta ha poi aggiunto sulla sfida – sentitissima in città – contro l’undici allenato da Fabregas: “Non salviamo la stagione vincendo il derby, però quantomeno sarebbe una vittoria importante. Ringrazio Fabregas per le belle parole, mi piace molto il suo modo di fare calcio. Domani voglio vincere perché il risultato resta e sarebbe una soddisfazione anche per i tifosi”.