Giuntoli corre ai ripari: doppio colpo in attacco, il vice Vlahovic arriva subito

C’è una falla nella rosa di Thiago Motta: Vlahovic è solo in attacco, Giuntoli studia le prossime mosse per il reparto offensivo della Juventus

La Juventus si butta via e lascia sul campo altri due punti nel match casalingo contro il Cagliari. Dusan Vlahovic fa e disfa nella sfida dell’Allianz Stadium, sbagliando un gol clamoroso che avrebbe chiuso i conti per la ‘Vecchia Signora’.

Thiago Motta è sconsolato a fine partita e bacchetta il centravanti serbo insieme a tutta la squadra: “Era un’occasione importante, come tante altre che abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto tutto noi, sono arrabbiato“, l’analisi in conferenza stampa post gara dell’allenatore bianconero. Primo tempo da protagonista per Vlahovic, che trasforma l’assist del vantaggio prima di consegnare una palla d’oro a Koopmeiners per il raddoppio. Il 2-0′ però non arriva, anche per demerito dello stesso numero nove che ha fallito un’occasione colossale prima della beffa finale del Cagliari con Marin dal dischetto. Vlahovic è tornato protagonista a suon di gol nelle ultime tre partite tra campionato e Champions (5 centri per l’ex Fiorentina), ma l’errore nel secondo tempo di ieri pesa come un macigno sulla classifica della Juventus.

Calciomercato Juventus, rinviato il colpo David: a gennaio c’è Kalimuendo nei piani di Giuntoli

Inoltre, continua a esserci una falla nella rosa della ‘Vecchia Signora’ dietro al bomber serbo, considerando l’assenza prolungata ai box di Milik.

Il nazionale polacco è stato nuovamente operato al menisco del ginocchio e rischia uno stop di oltre due mesi. Milik potrebbe addirittura rientrare direttamente nel 2025, lasciando scoperto il reparto offensivo della Juve. Vlahovic così non ha un ricambio al centro dell’attacco, con Cristiano Giuntoli che deve ricorre ai ripari in vista del mercato di gennaio. Un pallino del capo dell’area tecnica è sicuramente Jonathan David, ma per la finestra di gennaio il club bianconero non ha disponibili slot liberi per gli extracomunitari. L’assalto quindi per il canadese (che si libererà a parametro zero) è rimandato a fine stagione, mentre per la finestra invernale Giuntoli valuterebbe un nuovo tentativo per Arnaud Kalimuendo, già sondato l’ultima estate dalla dirigenza della Continassa. Non sarà facile però strappare a metà campionato al Rennes il gioiello francese classe 2002, che ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe anticipare a gennaio l’investimento in attacco programmato per la prossima estate e Kalimuendo è in prima fila sul taccuino di Giuntoli. Il Dt della ‘Vecchia Signora’ non attingerà dalla lista degli svincolati e l’alternativa low cost per il mercato invernale porterebbe a Jovic che è fuori dai piani del Milan.