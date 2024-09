Serve un attaccante alla Juventus: la mossa di Giuntoli per gennaio | CM.IT

Mal di gol per la Juventus in campionato e Vlahovic nel mirino della critica: la dirigenza bianconera si muove per la finestra invernale del mercato

Altro pareggio a reti bianche per la Juventus in campionato nel big match con il Napoli, il terzo consecutivo dopo le mancate vittorie con Roma ed Empoli.

I bianconeri restano impenetrabili davanti alla porta difesa da Di Gregorio, ma allo stesso tempo fanno fatica a trovare la via della rete a parte il tris rifilato all’esordio in Champions League al PSV Eindhoven. Polveri bagnate per Vlahovic e compagni, con il centravanti serbo in particolar modo all’asciutto di reti nelle ultime quattro partite.

L’ex Fiorentina è finito sulla ghigliottina della critica per il primo tempo anonimo con il Napoli ed è stato bocciato all’intervallo da Thiago Motta, che lo ha lasciato negli spogliatoi per far spazio a Weah nell’inedito ruolo di prima punta. Una soluzione che il tecnico bianconero potrebbe riproporre nei prossimi impegni, alternando anche Nico Gonzalez e Yildiz come falso nueve.

Calciomercato Juventus, Milik non dà garanzie: assalto per il nuovo bomber

Una soluzione temporanea per far rifiatare Vlahovic visto il calendario intasato e considerando anche l’indisponibilità prolungata di Arkadiusz Milik.

Il polacco preoccupa in casa Juve ed è ancora fuori per infortunio, a tre mesi e mezzo dall’intervento al menisco mediale del ginocchio che l’aveva costretto a saltare anche gli Europei con la sua nazionale. In un primo momento per Milik si pensava a un recupero già per l’inizio della stagione, mentre le tempistiche si sono notevolmente dilatate nelle ultime settimane.

L’ex Napoli e Marsiglia ha ancora qualche fastidio al ginocchio e quindi non è pronto per tornare in gruppo. Il polacco dovrà svolgere anche la preparazione saltata in estate e il suo rientro in campo è previsto – nella migliore delle ipotesi – nella seconda metà di ottobre dopo la sosta del campionato.

Alla Juventus serve perciò un attaccante e, se Milik continuasse a non dare garanzie sul piano fisico, Giuntoli tornerebbe sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto avanzato di Thiago Motta come raccolto da Calciomercato.it.

Il polacco ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, tesoretto prezioso per provare eventualmente l’assalto per Kalimuendo, gioiello del Rennes già sondato dai bianconeri nei mesi scorsi. La dirigenza della Continassa inoltre continua a monitorare per giugno Jonathan David che è in scadenza con il Lille e sul quale c’è la concorrenza dell’Inter, mentre è da escludere (almeno per la finestra invernale) un clamoroso affondo per Osimhen.