Torreira in Serie A: accordo fatto, firma per l’Europa

Novità importanti per il futuro di Lucas Torreira. Una nuova destinazione per il centrocampista uruguaiano: firma imminente in Serie A

Saranno settimane intense per conoscere la nuova squadra del centrocampista del Galatasaray, Lucas Torreira, pronto a dire addio al club turco. Spunta la nuova destinazione in Serie A: un colpo a centrocampo da chiudere subito per anticipare la folta concorrenza. Conosciamo subito l’intreccio con il club turco: giocherà in Italia.

Lucas Torreira è diventato grande con la maglia del Pescara prima di giocare nei top club europei, come Arsenal e Galatasaray. Conosce molto bene la Serie A: ora il centrocampista uruguaiano è pronto a fare il suo ritorno in Italia. Spunta la svolta decisiva per un nuovo trasferimento nel campionato italiano. Arrivato da giovanissimo dal Sudamerica, ha dovuto sgomitare per brillare di luce propria. Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Italia: spunta la big della Serie A che giocherà in Europa.

Calciomercato, colpo Torreira in Italia: la nuova destinazione

Un nuovo annuncio decisivo per conoscere la prossima destinazione di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano non vede l’ora di iniziare una nuova avventura lontano dal Galatasaray: un’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Lazio è pronto a chiudere per il centrocampista del Galatasaray, Lucas Torreira. Sulle sue tracce ci sono anche River Plate e Boca Juniors, ma c’è anche la possibilità di prolungare il proprio contratto. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile: l’uruguaiano non vede l’ora di tornare in Serie A.

Il club biancoceleste ha già chiesto informazioni alla dirigenza turca per mettere a segno un nuovo colpo da urlo. Ormai ci siamo per un nuovo affare a centrocampo: la Lazio proverà a centrare la qualificazione alla prossima Europa League per continuare ad essere protagonista in campo internazionale.

Un nuovo colpo di spessore per incrementare il tasso tecnico della rosa della Lazio. Torreira è stato protagonista finora con la maglia del Galatasaray dopo gli anni in Serie A: un nuovo annuncio decisivo come svelato da Ekrem Konur. Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro dell’uruguaiano: ormai ci siamo per sognare in grande. Ecco il colpo a centrocampo per essere ancora protagonisti in Europa. La Lazio intende fare sul serio blindando Marco Baroni in vista della prossima stagione.