Napoli, Torreira idea last minute: corsa contro il tempo | CM.IT

Per il centrocampo del Napoli di Rudi Garcia, potrebbe arrivare un altro rinforzo: nel mirino Lucas Torreira del Galatasaray

Nonostante dal club trapeli l’intenzione di chiudere senza ulteriori innesti la campagna di trasferimenti estiva, al Napoli potrebbe arrivare un altro calciatore in queste ultimissime ore di calciomercato.

Il nome, è noto, è quello di Lucas Torreira, regista del Galatasaray di Okan Buruk fresco di qualificazioni ai gironi della Champions League, dopo aver battuto nei playoff l’Olimpija Ljubljana. Arrivato nell’estate scorsa in Turchia, proveniente dall’Arsenal a titolo definitivo per 9 milioni di euro (bonus compresi), l’ex Fiorentina e Sampdoria ha preso in mano la squadra di Istanbul e l’ha guidata alla conquista del titolo di campione della Super Lig. Il Galatasaray è felice di averlo in rosa e non vorrebbe lasciarlo partire, ma, come detto, è spuntato l’interesse del Napoli in queste ore.

E stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oggi sarà la giornata del dentro o fuori per questo eventuale affare, visto che il tempo sta per scadere. La richiesta del Galatasaray è di 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus, sono previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore. Come detto, dal club campano si dicono coperti nel reparto con la presenza di Lobotka, Anguissa, Zielinski, Elmas, Cajuste e Gaetano. In uscita c’è Demme, proposto anche alla Fiorentina. In ogni caso, se la trattativa per Torreira dovesse andare avanti, si parlerebbe di un trasferimento a titolo definitivo. Manca poco tempo, l’uruguaiano può essere la ciliegina sulla torta del mercato del Napoli, il calciatore che può far rifiatare il titolarissimo Lobotka nel centrocampo dei campioni d’Italia in carica. Lavori in corso, vi terremo aggiornati.