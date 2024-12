Caos Milan: Fonseca deluso dalla squadra, il retroscena su Calabria

Il tecnico portoghese è triste in conferenza stampa e attacca i giocatori del Diavolo: ecco cosa è successo nei minuti finali della gara

Non basta la vittoria, che avvicina il Milan alla qualificazione diretta agli Ottavi di finale di Champions League, per far sorridere Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese si è presentato in conferenza stampa visibilmente emozionato, con gli occhi lucidi. L’ex Lille ha così mostrato tutta la sua delusione per l’atteggiamento della squadra, accusata di non aver dato tutto per la maglia. Fonseca è triste e lo dice senza troppi giri di parole per come si sono comportati alcuni dei suoi calciatori, tanto da essere pronto a mandare in campo i ragazzi del Milan Futuro.

Il mister portoghese non punta il dito contro nessuno ed evita di parlare apertamente, ma quanto successo a pochi minuti della fine della partita è alquanto eloquente. Il protagonista è Davide Calabria, che al momento del cambio, dopo essere stato sommerso dai fischi di San Siro, ha evitato l’area tecnica. Così Fonseca ha provato a stringere la mano al capitano, andandogli incontro, ma senza successo.

Milan, non solo Calabria: tanti bocciati

Il numero due del Milan, che aveva fornito l’ennesima prestazione incolore, era chiaramente deluso per aver sprecato l’ennesima occasione.

D’altronde non è la prima volta che Calabria fa male. Era successo già a Bratislava e in quella circostanza Fonseca aveva puntato il dito contro di lui, anche senza fare il suo nome. Ma ad aver deluso stasera sono in tanti: in primis Theo Hernandez, sempre più abulico. Il francese ha fornito la solita prestazione incolore delle ultime settimane. Male anche Samu Chukwueze così come Rubén Loftus-Cheek che non ha mai convinto Paulo Fonseca. Stasera non c’era per lombosciatalgia, ma anche Noah Okafor è tra i bocciati del mister portoghese. Da domani si faranno i conti per capire la situazione e per provare a ripartire in qualche maniera. Far gruppo, in questa maniera, però, è impossibile.