Guardiola in piena crisi: “L’ho già detto che è colpa mia. Mai vicino alla Juventus”

La Juve stende il Manchester City nella super sfida di Champions: tutta la delusione dell’allenatore spagnolo in conferenza stampa

È sconsolato Pep Guardiola al termine del match perso all’Allianz Stadium contro la Juventus. Manchester City in piena crisi e anche la qualificazione alla prossima fase di Champions League è in pericolo.

L’allenatore spagnolo analizza il ko odierno e il momento negativo dei campioni d’Inghilterra in conferenza stampa: “Abbiamo avuto diverse occasioni, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate a dovere. La differenza è stata questa. Non credo che abbiamo perso per degli errori difensivi. Amo la mia squadra e sono comunque orgoglioso di come hanno giovato questa sera – sottolinea Guardiola – Quando non si ottengono risultati è dura, però dobbiamo dare merito alla Juventus per la prestazione che hanno fatto stasera. Noi abbiamo fatto il massimo, la prestazione del Manchester City è stata positiva. Vlahovic e McKennie sono stati bravissimi sui gol: merito a loro”.

🗣️#JuveManCity – #Guardiola in conferenza: “Faccio autocritica, l’ho già detto che è anche colpa mia e che dipende da me. È una delle sfide più grandi della mia carriera, però sono ancora qui e cercherò di uscirne come è successo anche altre volte” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 11, 2024

Juventus-Manchester City, Guardiola ammette: “Una delle sfide più grandi della mia carriera”

Situazione decisamente complicata per il City e soprattutto per Guardiola: “Faccio autocritica, l’ho già detto che è anche colpa mia e che dipende da me. È una delle sfide più grandi della mia carriera: però sono ancora qui, ho affrontato tanti momenti difficili, sono cose che capitano nella carriera di un allenatore. Cercherò di uscirne come è successo in passato, continuando a lavorare insieme alla squadra”.

C’è spazio anche per un retroscena: “Non sono mai stato vicino alla Juventus“, risponde Guardiola sui rumors di qualche anno fa che lo accostavano alla panchina della ‘Vecchia Signora’. Poi conclude: “Giocare contro la Juve è diverso che affrontare l’Atalanta. Sono una grandissima squadra e faccio i complimenti alla Juventus per la vittoria di oggi”.