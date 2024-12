Osimhen alla Juventus, l’indizio arriva da Napoli

Il bomber nigeriano potrebbe approdare in bianconero la prossima estate: c’è una novità che arriva direttamente dalla città partenopea

Victor Osimhen come Gonzalo Higuain. Il bomber nigeriano potrebbe sbarcare in bianconero dopo essere stato l’eroe di Napoli. La Juventus pensa a lui per rinforzare l’attacco, anche se tutto sarebbe destinato a concretizzarsi la prossima estate: i bianconeri, infatti, non hanno posto per un extracomunitario a stagione in corso, dunque a gennaio l’ex numero 9 azzurro non può arrivare a Torino.

Sei mesi più tardi però tutto potrebbe succedere, anche se la strada non si preannuncia semplice. Attualmente fermo per un infortunio (ne avrà per due settimane), Osimhen dai primi di settembre è al Galatasaray, in prestito. Questa la soluzione in extremis trovata dal Napoli e dal calciatore per non continuare insieme. Una soluzione che ha significato anche la revisione del contratto del calciatore, allungato di un anno e con una nuova clausola, più bassa rispetto alla precedente.

Proprio alla clausola pensa la Juventus per acquistare il calciatore, considerato che trattare al ribasso con Aurelio De Laurentiis sarebbe una missione troppo complicata anche per chi conosce tutto del presidente azzurro come Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Osimhen bianconero si può fare

Dell’idea Osimhen alla Juventus, evidentemente legata anche al futuro di Vlahovic che può essere lontano da Torino, si parla da qualche settimana ed ora da Napoli arrivano anche nuove indiscrezioni.

A lanciarle è ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ con Valter De Maggio che ha affermato: “Leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus e lo ribadisco: risulta anche a me”. Una conferma direttamente dalla città partenopea del possibile interesse del Football Director per l’attaccante nigeriano. Bisognerà poi vedere se l’interesse si tramuterà in trattativa e se da Torino decideranno di mettere sul piatto i soldi necessari per strappare il calciatore al Napoli.

Un Osimhen che in azzurro comunque non tornerà e che continua a far gola anche alla Premier League e al Psg. Per lui si è parlato anche di un trasferimento a gennaio, sfruttando l’accordo presente nel suo contratto con il Galatasaray, ma lo stesso nigeriano ha più volte detto di voler concludere l’anno a Istanbul.

Una posizione che fa comodo anche alla Juventus che sarebbe tagliata fuori nel caso di trasferimento a stagione in corso.