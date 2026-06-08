Juve beffata, trattativa bollente: va in Spagna per 10 milioni

Pessime notizie per Spalletti e per i tifosi bianconeri: sembra ormai tutto pronto per il suo trasferimento nella Liga.

La Juve lo corteggia da tempo e farebbe carte false pur di portarlo in Italia, ma quasi sicuramente non sarà Alejandro Grimaldo il tanto atteso rinforzo per la fascia sinistra di Spalletti. Il laterale spagnolo classe ’95, infatti, si appresta a dire addio al Bayer Leverkusen per fare ritorno in patria.

Grimaldo, che ha ancora un anno di contratto con il club tedesco, sarebbe infatti finito nel mirino di Barcellona e Atletico Madrid, pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. Il Bayer lo valuta circa 10 milioni di euro e, dunque, la trattativa per il suo ritorno nella Liga potrebbe concludersi prima del previsto.

Una pessima notizia per la Vecchia Signora che, dunque, si vedrà costretta a monitorare altri calciatori per rinforzare le proprie fasce. E molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Andrea Cambiaso, finito sul taccuino di diverse big italiane e non solo.