Allegri-Napoli, frenata improvvisa: cosa sta succedendo

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne la trattativa tra il tecnico livornese e la compagine azzurra.

Con l’addio ufficiale di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Il prescelto è Massimiliano Allegri che ha già salutato il Milan dopo appena dodici mese, ma nelle ultime ore c’è da registrare una frenata improvvisa nella trattativa tra il tecnico livornese e il club partenopeo.

Allegri ha già raggiunto un accordo con il patron De Laurentiis ma – stando a quanto evidenziato oggi da ‘Il Giornale’ – la firma arriverà soltanto dopo la risoluzione del contratto con il Milan. E qui nascono i problemi principali: i rapporti tra Max e la dirigenza rossonera si sono deteriorati negli ultimi mesi e le divergenze con alcune figure societarie sarebbero alla base di questo ritardo nel risolvere il contratto.

Una frenata che, in ogni caso, non dovrebbe compromettere il trasferimento dell’ex tecnico di Juventus e Milan in Campania.