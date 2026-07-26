Inter, assalto a Romero: formula e cifre dell’affare | CM

La società campione d’Italia prepara l’assalto al difensore argentino: gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

Sale Romero, scende Spence. Se sono in calo le quotazioni dell’esterno inglese (troppi i 40 milioni chiesti dal Tottenham), diventa sempre più calda invece la pista che porta al difensore ex Genoa e Atalanta.

C’è da negoziare sempre con gli ‘Spurs’, ma in questo caso il prezzo è trattabile: il club londinese può scendere sotto i 50 milioni di euro, considerando la forte volontà del giocatore di cambiare aria. De Zerbi avrebbe tenuto volentieri Romero, ma l’argentino ha deciso di cambiare maglia e lasciare il Tottenham.

Calciomercato Inter, Romero è il grande obiettivo di Chivu

L’Inter spinge e in settimana ha avuto dei contatti proficui con l’entourage del 28enne difensore, per il quale Chivu stravede e Oaktree sarebbe disposta a fare un sacrificio per ingaggiarlo a titolo definitivo.

La dirigenza campione d’Italia vorrebbe chiudere a una cifra non superiore ai 40 milioni: il Tottenham sarebbe pronto a trattare per uno sconto, ma con l’obiettivo di incassare almeno 45 milioni di euro. Come appreso da Calciomercato.it, un’offerta vicina ai 40 milioni di base fissa più bonus potrebbe convincere i londinesi a dare il semaforo verde per il ritorno in Italia del ‘Cuti’ Romero.

L’assalto per il nazionale albiceleste è partito e l’Inter vuole giocarsi fino in fondo le sue carte per regalare a Chivu un difensore in grado di fare la differenza anche in campo internazionale.