Suzuki-Juve, spunta una contropartita per abbassare le pretese del Parma

La priorità in casa bianconera rimane il portiere: ecco gli ultimissimi movimenti da parte della società di corso Galileo Ferraris.

Con Emiliano Dibu Martinez sempre più lontano, la Juventus ha virato con decisione in queste ore su Zion Suzuki. Il portiere giapponese con cittadinanza statunitense classe 2002 del Parma piace soprattutto perché ha una grande personalità e perché è molto abile nel gioco con i piedi, caratteristica quest’ultima molto cara a Luciano Spalletti.

Proprio per questo motivo, Carnevali starebbe accelerando per portare subito Suzuki a Torino: il Parma continua a chiedere oltre 30 milioni di euro per il suo cartellino ma – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – la Juve avrebbe intenzione di inserire una contropartita tecnica (Fabio Miretti) per abbassare le richieste della compagine ducale.

I due club sono in contatto anche per Mateo Pellegrino e proprio gli ottimi rapporti potrebbero favore il buon esito di entrambe le operazioni.