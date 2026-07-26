Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Suzuki-Juve, spunta una contropartita per abbassare le pretese del Parma

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La priorità in casa bianconera rimane il portiere: ecco gli ultimissimi movimenti da parte della società di corso Galileo Ferraris. 

Con Emiliano Dibu Martinez sempre più lontano, la Juventus ha virato con decisione in queste ore su Zion Suzuki. Il portiere giapponese con cittadinanza statunitense classe 2002 del Parma piace soprattutto perché ha una grande personalità e perché è molto abile nel gioco con i piedi, caratteristica quest’ultima molto cara a Luciano Spalletti.

Miretti, le ultime sul futuro alla Juve
Miretti (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio per questo motivo, Carnevali starebbe accelerando per portare subito Suzuki a Torino: il Parma continua a chiedere oltre 30 milioni di euro per il suo cartellino ma – secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ – la Juve avrebbe intenzione di inserire una contropartita tecnica (Fabio Miretti) per abbassare le richieste della compagine ducale.

I due club sono in contatto anche per Mateo Pellegrino e proprio gli ottimi rapporti potrebbero favore il buon esito di entrambe le operazioni.

8604

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU