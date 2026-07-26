Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Napoli, clamorosa decisione di De Bruyne e Lukaku: i dettagli

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Novità importanti in casa azzurra: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, nessuno lo avrebbe immaginato. 

Dopo la sconfitta contro l’Arezzo (1-3) nel primo test amichevole estivo, il Napoli ha intensificato i carichi di lavoro per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione. Riflettori puntati, però, soprattutto sulla festa per i 100 anni del club azzurro in programma il prossimo primo agosto, quando la città si colorerà di bandiere e accoglierà i calciatori di oggi e del passato.

Romelu Lukaku (Ansafoto) – calciomercato.it

Proprio in tal senso, arriva una decisione inaspettata da parte di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku che – secondo quanto riportato dal ‘Il Mattino’ – avrebbero deciso di anticipare il loro rientro dalle vacanze dopo le fatiche mondiali proprio per essere presenti alla festa del prossimo 1 agosto.

Una splendida notizia per l’allenatore Max Allegri e per tutto il popolo di fede azzurra in vista della prossima stagione.

8597

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU