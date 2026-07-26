Napoli, clamorosa decisione di De Bruyne e Lukaku: i dettagli

Novità importanti in casa azzurra: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni, nessuno lo avrebbe immaginato.
Dopo la sconfitta contro l’Arezzo (1-3) nel primo test amichevole estivo, il Napoli ha intensificato i carichi di lavoro per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della nuova stagione. Riflettori puntati, però, soprattutto sulla festa per i 100 anni del club azzurro in programma il prossimo primo agosto, quando la città si colorerà di bandiere e accoglierà i calciatori di oggi e del passato.
Proprio in tal senso, arriva una decisione inaspettata da parte di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku che – secondo quanto riportato dal ‘Il Mattino’ – avrebbero deciso di anticipare il loro rientro dalle vacanze dopo le fatiche mondiali proprio per essere presenti alla festa del prossimo 1 agosto.
Una splendida notizia per l’allenatore Max Allegri e per tutto il popolo di fede azzurra in vista della prossima stagione.