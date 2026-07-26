Nazionale, rivoluzione tattica con Pirlo come ct: modulo e titolari

Cambia tutto in casa azzurra con l’imminente arrivo dell’ex allenatore della Juventus: ecco il possibile scenario.

Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Il 47enne originario di Flero risolverà nelle prossime ore il contratto con lo United FC e firmerà un contratto da 1,5 milioni a stagione più bonus che lo legherà agli azzurri per i prossimi quattro anni.

Ma come giocherà l’Italia di Pirlo? L’ex allenatore della Juventus starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione tattica e a un nuovo scherma: il 4-4-2. Davanti al confermatissimo Donnarumma, spazio a Palestra, Mancini, Bastoni e Calafiori da destra verso sinistra, in mezzo al campo potrebbero agire Chiesa e Dimarco sulle fasce, mentre al centro gli intoccabili Barella e Tonali. Attacco pesante, infine, con Kean e Pio Esposito pronti a trascinare l’Italia verso i prossimi Europei in programma nel 2028. Una Nazionale, dunque, completamente nuova rispetto a quanto visto con Gennaro Gattuso.