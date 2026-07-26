Tripla opzione per Chiesa in Serie A, il ritorno è sempre più vicino | CM

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere di nuovo in Serie A con l’attaccante esterno che è alla ricerca di continuità e spazio per cercare di rilanciare la propria carriera dopo due stagioni complicate.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, esisterebbero tre opzioni in Serie A per il suo destino anche se, per il momento, non ci sarebbero ancora trattative concrete. Il Bologna lo ha messo nel mirino da tempo, ma l’affare potrebbe andare in porto solamente nel caso in cui i rossoblu dovessero cedere uno degli esterni offensivi a disposizione di Tedesco come Rowe o Cambiaghi.

Chiesa potrebbe diventare un’idea di mercato dell’Atalanta per la fine di agosto con Sarri che è alla ricerca di due esterni offensivi per la stagione che sta per cominciare. Un profilo molto apprezzato dall’ex allenatore della Lazio. Non è poi da escludere un futuro alla Juventus con la squadra bianconera che, come affermato dallo stesso Chiesa, sarebbe rimasta nel cuore del giocatore.