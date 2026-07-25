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Juve-Fiorentina, affare caldissimo: si può chiudere a 9 milioni

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Continuano i grandi movimenti di mercato in casa bianconera in vista della prossima stagione, ecco le ultime. 

Procede senza sosta il lavoro della Juventus che punta a rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e a cedere quei calciatori in esubero, esclusi dal progetto tecnico-tattico di Spalletti. Tra questi figura sicuramente Joao Mario, reduce dall’esperienza in prestito al Bologna di sei mesi.

Juventus, Joao Mario verso la cessione
Joao Mario (Ansa) – Calciomercato.it

Il laterale portoghese piace tantissimo alla Fiorentina e il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe intensificando i contatti in queste ore con la Juve per definire l’operazione: secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’affare tra i due club dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e come al solito vi terremo aggiornati.

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