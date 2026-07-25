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Chiesa vicino al ritorno in nazionale, Pirlo apprezza molto l’ex Juventus

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Il futuro di Federico Chiesa in nazionale potrebbe avere una svolta improvvisa nelle prossime settimane grazie all’arrivo in panchina di Andrea Pirlo.

Federico Chiesa
Chiesa pronto a tornare in nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo apprezza molto le qualità di Federico Chiesa che ha trovato poco spazio al Liverpool durante le ultime due stagioni. L’esterno offensivo piace molto al nuovo CT della nazionale italiana che è pronto a puntare su di lui per il rilancio della squadra azzurra.

Quello che appare certo è che per Chiesa ci dovrà essere un cambio di maglia in estate per tornare a trovare continuità e spazio tali da permettergli di tornare con continuità all’interno della lista dei convocati.

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