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Rafael Leao proposto alla Roma, nuova possibilità per il futuro del portoghese | CM

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Il Milan è in attesa di capire quello che sarà il futuro di Rafael Leao con l’attaccante portoghese che, in più di un’occasione, ha affermato di voler cambiare aria, dando la propria preferenza a Inghilterra o Spagna.

Rafael Leao
Il cartellino di Rafael Leao è stato offerto alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle scorse ore il cartellino del giocatore sarebbe stato proposto alla Roma con la quale, però, non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Gasperini, ma l’alto ingaggio percepito dal classe 1999 in rossonero rischia di rendere molto complicato l’affare.

Nelle ultime ore Galatasaray e Fenerbahce starebbero muovendo passi concreti per il portoghese che, però, preferirebbe trasferirsi in Premier League o Liga per il prosieguo della sua carriera.

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