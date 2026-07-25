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Napoli, arriva una doppia cessione: il comunicato ufficiale

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La società partenopea continua a sfoltire la rosa a disposizione di Max Allegri: ecco le ultime due operazioni in uscita. 

Napoli sempre molto attivo sul mercato, soprattutto per quel che riguarda le cessioni. Il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, è impegnato a vendere quei calciatori che non rientrano nei piani di Max Allegri e arrivano due novità importanti in tal senso.

Allegri e Spalletti danno indicazioni
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale: “Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla Società Sportiva Calcio Napoli. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata triennale. Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Il centrocampista arriva a titolo definitivo ed ha sottoscritto con il club giallazzurro un contratto di durata quadriennale”. Zerbin e Hasa, dunque, dicono addio al Napoli e ripartono dal Frosinone.

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