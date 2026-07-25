Juventus, via il primo esubero: Spalletti si ‘libera’ di Openda

Trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante belga, che nella prossima stagione indosserà la maglia del Lione
La Juve si libera del primo esubero della rosa a disposizione di Spalletti. È praticamente definita infatti la cessione di Lois Openda, che tornerà a giocare in Francia stavolta nelle fila del Lione.
L’ex Lens e Lipsia sbarcherà alla corte della squadra allenata da Fonseca in prestito oneroso per 3 milioni di euro, senza però diritto o obbligo di acquisto come scrive il quotidiano ‘L’Equipe’. Parte dell’ingaggio complessivo – superiore agli 8 milioni lordi – sarà coperto dalla Juventus.
Calciomercato Juve, c’è l’accordo con il Lione per Openda
Openda è partito con la squadra per l’amichevole di questa sera in Belgio contro lo Standard Liegi, ma per evitare rischi ed eventuali problemi fisici non sarà schierato da Spalletti.
La Juventus spera nel rilancio del giocatore belga dopo una stagione disastrosa in Italia, sperando di recuperare la prossima estate parte degli oltre 46 milioni di euro investiti dall’ex Ceo Comolli per prelevarlo dal Lipsia. Openda (sotto contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2030) in maglia bianconera ha collezionato 37 presenze e realizzato appena 2 reti.
L’attaccante negli ultimi due mesi della scorsa stagione era sparito dai radar di Spalletti, racimolando solo una manciata di minuti.