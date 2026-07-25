Bennacer saluta il Milan, rescissione e poi volerà in Qatar

Il futuro di Ismael Bennacer sarà all’Al Gharafa, squadra del Qatar che avrebbe già trovato un accordo con il centrocampista che ha salutato la Dinamo Zagabria dopo il prestito della scorsa stagione.

Nelle prossime ore arriverà la rescissione ufficiale con il Milan che saluterà l’algerino che sarà libero poi di accasarsi al suo nuovo club.

Un Milan che dovrà lavorare sulla partenza di molti altri calciatori a centrocampo, da Bondo a Fofana, passando per Loftus-Cheek. Sono diversi i giocatori che non sembrano rientrare nei piani di Amorim.