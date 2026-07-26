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Castro può salutare il Bologna: il possibile sostituto

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Novità importanti sul forte attaccante argentino: ecco cosa potrebbe accedere nei prossimi giorni. 

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un sondaggio concreto da parte della Roma, ma alla fine Santiago Tomás Castro potrebbe dire addio al Bologna per andare a giocare in Premier League. Il calciatore è legato ai rossoblu da un contratto fino al 30 giugno 2030, anche se le sirene provenienti dall’Inghilterra si farebbero sempre più insistenti.

Castro esulta dopo un gol col Bologna
Castro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Bologna in ogni caso avrebbe le idee chiare sull’eventuale sostituto di Castro: secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza felsinea starebbe monitorando con grandissima attenzione il profilo di Carlos Espí Escrihuela, attaccante spagnolo classe 2005 del Levante che ha una clausola di rescissione di circa 25 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla porta del Bologna, soprattutto in caso di addio di un big come Castro.

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