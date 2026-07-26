Brahim Diaz-Juve, ora si può davvero fare: cosa sta succedendo

I bianconeri seguono sempre con grande attenzione il 26enne del Real Madrid e della nazionale marocchina.

Tra i tanti obiettivi di mercato della Juventus figura sicuramente un trequartista, che sia capace di dare qualità alla manovra offensiva. Un profilo, per intenderci, alla Brahim Abdelkader Diaz che piace tantissimo a Spalletti e che già nei giorni scorsi è stato accostato con una certa insistenza proprio alla Vecchia Signora.

Il Real Madrid non sembra intenzionato a cedere l’ex Milan, ma ora le cose potrebbero cambiare: il club allenato da Mourinho, infatti, sembra intenzionato a portare Yan Diomande in Spagna e proprio l’eventuale trasferimento dell’attaccante del RB Lipsia e della nazionale ivoriana nella capitale iberica potrebbe stravolgere il futuro di Brahim Diaz che a quel punto avrebbe sicuramente meno spazio a disposizione.

Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe riaccendersi da un momento all’altro: Carnevali lo sa e resta vigile.