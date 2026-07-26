Colpaccio Atletico Madrid, arriva dal PSG: è ufficiale

Grandissimo colpo di mercato da parte dei Colchoneros: ufficiale la firma, ecco tutti i dettagli dell’affare.

In attesa di sbloccare l’affare Nico Gonzalez con la Juventus, l’Atletico Madrid mette a segno un grandissimo colpo di mercato. La società spagnola, infatti, si assicura le prestazioni di Lee Kang-in, centrocampista sudcoreano classe 2001 proveniente dal Paris Saint-Germain.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 e proverà a rilanciarsi e a dimostrare il suo effettivo valore, dopo una stagione complicata in Francia dove ha trovato poco spazio agli ordini del tecnico Luis Enrique.

Ma non è finita di certo qui: l’Atletico ha tutta l’intenzione di fare una grande campagna acquisti questa estate e nelle prossime ore proverà ad affondare nuovamente il colpo per Nico Gonzalez, di rientro alla Juve dopo una buonissima stagione proprio con la maglia dei Colchoneros.