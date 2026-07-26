Vlahovic-Juve, nuovo annuncio poco fa: nessun dubbio!

A Torino continua a tenere banco il futuro dell’attaccante serbo che è attualmente svincolato e senza squadra.

Il suo contratto con la Juve è scaduto lo scorso 30 giugno, ma il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare ancora grandissime sorprese. L’attaccante serbo continua a rifiutare il trasferimento in Turchia (Besiktas) e intanto c’è qualcuno che si augura di rivederlo ancora con la casacca bianconera.

Si tratta dell’ex calciatore della Juventus e oggi all’Al-Ittifaq, Douglas Costa, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista al quotidiano ‘Tuttosport’: “Davanti riprenderei Vlahovic, uno che quando sta bene può fare veramente la differenza”.

E voi che fareste? Riaccogliereste davvero l’ex centravanti della Fiorentina oppure virereste su altri profili per rinforzare l’attacco della Juve? Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, quando anche il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere più chiaro.