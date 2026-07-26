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23 milioni per Lucumì, svolta in arrivo per il difensore del Bologna

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Jhon Lucumì è uno degli uomini mercato di questa sessione di trattative con il centrale del Bologna che è finito nel mirino di diverse squadre europee.

Jhon Lucumì
Lucumì vicino alla cessione (Ansa Foto) – calciomercato.it

In Italia Inter e Juventus hanno messo nel mirino il difensore classe 1998, reduce da diverse stagioni ad alto livello con la maglia rossoblu, ma il suo futuro potrebbe essere all’estero.

Secondo quanto affermato da Il Resto del Carlino, il Galatasaray sarebbe molto vicino dall’accontentare le richieste del Bologna per il suo cartellino, mettendo sul piatto circa 23 milioni di euro con gli emiliani che ne vorrebbero circa 25. Lo stesso Fenucci ha affermato che il Bologna sarebbe pronto a cedere il calciatore durante questa estate, dopo che un anno fa la società convinse il difensore a restare ancora una stagione.

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