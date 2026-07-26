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Milan, la scelta di Amorim avvicina Santiago Gimenez all’addio

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Il calciomercato è entrato nel vivo con le squadre che sanno di non poter sbagliare per rinforzare le proprie rose in vista del campionato e in casa Milan è tempo di valutazioni sulla rosa presente.

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez verso l’addio – calciomercato.it (foto Ansa)

Ruben Amorim è stato chiaro alla fine della sfida pareggiata dal Milan contro il Celtic, affermando che Francesco Camarda resterà in rossonero in vista della stagione che sta per prendere il via.

Una decisione che, accostata all’acquisto di Gonçalo Ramos, porterà Santiago Gimenez ad avere poco spazio a disposizione considerato il fatto che in rosa è presente anche Andrej Kostic che sta facendo molto bene in rossonero.

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