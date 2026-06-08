Colpo Calhanoglu, contratto di 3 anni: bomba dalla Turchia

Clamorosa indiscrezione di mercato in queste ore: adesso i tifosi dell’Inter temono davvero il peggio.
Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, Hakan Calhanoglu potrebbe dire addio all’Inter nel corso di questa estate. Il centrocampista classe ’94 continua a essere al centro di diverse voci di mercato e ora dalla Turchia arriva una clamorosa indiscrezione che fa tremare il popolo di fede nerazzurra.
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, proprio Calhanoglu avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale con il Fenerbahce sulla base di un contratto di tre anni più l’opzione per il quarto. Tutto merito del noto imprenditore Hakan Safi, candidato alla presidenza del club gialloblu e pronto a stanziare la bellezza di 250 milioni di euro per il prossimo mercato.
Se Safi dovesse spuntarla alle prossime elezioni, quasi sicuramente arriverà un’offerta ufficiale per Calhanoglu e a quel punto l’Inter si ritroverebbe con le spalle al muro. Attenzione, dunque, a questa pista e ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi.