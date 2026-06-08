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Brahim Diaz nel mirino della Roma, sfida alla Juventus

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Spunta la Roma nella corsa a Brahim Diaz con il trequartista del Real Madrid che potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione considerato il fatto che anche la Juventus lo ha messo nel mirino.

Brahim Diaz
Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Sky Sport, la Roma starebbe pensando al classe 1999 per rinforzare la propria rosa considerato il fatto che la formazione di Gian Piero Gasperini tornerà in Champions League dopo sette anni con l’intenzione di non sfigurare nella massima competizione continentale. Brahim Diaz darebbe una soluzione di qualità per la squadra capitolina, andando ad inserire un trequartista in grado anche di giocare sulla fascia destra e di saltare l’uomo con facilità.

Dal canto suo, Brahim Diaz non ha ancora deciso cosa fare in futuro, in attesa di avere un confronto con José Mourinho, prossimo allenatore delle merengues. Una volta che saranno chiare le intenzioni dell’allenatore portoghese, l’ex Milan deciderà se proseguire ancora con il Real Madrid o cambiare aria.

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