Thiago Motta si toglie qualche sassolino: “Adesso c’è un’altra filosofia. Guardiola? Contano i tre punti”

Serata da sogno per la Juventus, che schianta il Manchester City e torna a vincere dopo quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League.

Vlahovic e McKennie fanno esplodere l’Allianz Stadium, che per 90 minuti ha trascinato la squadra bianconera di fronte ai campioni d’Inghilterra. Thiago Motta mette ko Guardiola e tira un sospiro di sollievo dopo un periodo delicato della sua avventura sulla panchina della Juve: “Scossa per la stagione e orgoglioso di aver battuto Guardiola? Siamo orgogliosi per la vittoria, sono tre punti molto importanti. Adesso però dobbiamo recuperare, non c’è tempo per festeggiare perché sabato abbiamo un’altra partita da vincere e dobbiamo essere al 200 per cento”, esordisce l’allenatore italo-brasiliano alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

Thiago Motta applaude la sua Juventus: “È una fortuna avere dei giocatori così forti, fa la differenza. Sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è entrato dopo, ha fatto molto bene. Stasera chiunque avrebbe giocato una grande partita perché ho a disposizione una squadra di altissimo livello. L’allenatore in questo caso conta pochissimo: i complimenti vanno fatti ai ragazzi“.

Super prestazione anche per Danilo, elogiato da Motta: “Ha fatto una grandissima partita, così come tutta la squadra. Dopo una prestazione del genere è difficile comunque parlare solo di un singolo. Oggi la squadra ha dimostrato grande maturità e intelligenza, non solo cuore. La nostra ambizione è quella di competere contro ogni squadra e la vittoria di questa sera porta grande entusiasmo. Il pubblico ci ha dato una grande mano nei momenti più difficili e i ragazzi sono stati molto bravi”.

Thiago Motta, infine, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le ultime critiche: “La mia soddisfazione è vedere la squadra giocare così, raggiungere questo livello di gioco. La Juve ha una grande storia, adesso la situazione è diversa e c’è un’altra filosofia che noi vogliamo portare avanti. Non pensate che sono fissato con il mio gioco: valuto tanti aspetti e voglio che questi ragazzi si esprimano al meglio, regalando emozioni come hanno fatto questa sera. Tutto il resto è relativo”.