Crisi Lautaro e attacco all’asciutto: Marotta anticipa il colpo beffando la Juve

Lautaro Martinez e gli attaccanti dell’Inter ancora in bianco nel derby perso contro il Milan: Marotta e Ausilio pronti a correre ai ripari sul mercato a gennaio

Inter, cosa succede in attacco? È la domanda che si pongono tutti i tifosi nerazzurri e non solo per la crisi da gol di capitan Lautaro Martinez.

Anche ieri sera dopo il derby perso contro il Milan l’argentino ha fallito l’appuntamento con il bersaglio grosso, nonostante il prezioso assist per il sigillo del momentaneo pareggio firmato da Dimarco. Pure il gemello Thuram è rimasto a secco nella stracittadina di San Siro, dopo un inizio di campionato sugli scudi del francese con 4 reti segnate nelle prime tre giornate di campionato. Gli attaccanti di Simone Inzaghi non vanno a segno dal match di fine settembre contro l’Atalanta, quando appunto il figlio d’arte realizzò una doppietta nel poker rifilato alla ‘Dea’. Nelle successive gare con Monza, Manchester City in Europa e appunto Milan, soltanto 2 reti per i campioni d’Italia grazie ai due quinti Dumfries e Dimarco. All’asciutto nel reparto avanzato restano inoltre Taremi, Arnautovic e Correa.

Inter, Lautaro ha smarrito la via del gol: i conti non tornano dopo il super rinnovo

A stupire negativamente sono le prestazioni sotto le attese di Lautaro Martinez, che ieri sera nel post partita si è preso le proprie responsabilità: “Sto facendo fatica, ora devo solo stare zitto e lavorare a testa bassa ad Appiano per aiutare la squadra“, il mea culpa senza fronzoli del ‘Toro’.

Il capitano non ha brillantezza nelle gambe complice una condizione precaria e fatica maledettamente a trovare il guizzo negli ultimi sedici metri. Le statistiche di Lautaro fanno effetto: un solo gol realizzato da marzo (in casa del Frosinone con i nerazzurri già campioni d’Italia) nelle ultime 13 partite dell’Inter tra campionato e Champions League. L’argentino nelle scorse settimane aveva rinnovato dopo una lunga trattativa il contratto fino al 2029 e un super ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Cifre al momento non giustificate dal rendimento in campo del centravanti campione del mondo, atteso già a svoltare nelle prossime partite per guidare l’Inter verso la risalita in campionato. Inzaghi e la dirigenza aspettano con fiducia la rinascita di Lautaro, così come il risveglio di Thuram e della ‘Thu-La’ per tornare a dettare legge in Italia.

Calciomercato Inter, tentazione David per l’attacco già a gennaio

Alle spalle della coppia titolare anche Taremi non ha finora lasciato il segno nonostante la prova positiva di Manchester, mentre continua a non convincere Arnautovic come alternativa in corso d’opera.

Ecco quindi che per risolvere i problemi e dare maggiore incisività all’attacco, Marotta e Ausilio potrebbero provare a piazzare alla riapertura del mercato l’austriaco e l’esubero Correa con l’obiettivo di anticipare a gennaio l’arrivo di Jonathan David, vecchio pallino della dirigenza e in scadenza di contratto a giugno con il Lille. Una mossa che varrebbe doppio, visto l’interesse concreto per il canadese anche della rivale Juventus. Intanto, l’Inter aspetta la riscossa di Lautaro Martinez per ritrovare la via maestra e allontanare la ‘crisetta’ di inizio campionato.