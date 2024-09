Inter, Lautaro Martinez non cerca scuse: “Adesso devo stare zitto”

Lautaro Martinez ha smarrito la via del gol: il cannoniere e capitano dell’Inter fa mea culpa dopo il derby perso questa sera contro il Milan

Ancora a secco di reti Lautaro Martinez, malgrado l’assist per la rete del momentaneo pareggio di Dimarco nel derby perso questa sera contro il Milan.

L’Inter cade al cospetto dei cugini dopo sei vittorie di seguito e viene raggiunta in classifica dalla squadra di Fonseca, che salva la panchina. Lautaro invece continua a non mordere e rimane ancora a secco in campionato dopo cinque partite. Una sola rete dallo scorso marzo per il ‘Toro’ campione del mondo, che fa mea culpa davanti ai microfoni: “Avevamo preparato la gara in un altro modo, non è andata come volevamo. Adesso dobbiamo abbassare la testa, io per primo, e pedalare – dice schiettamente Lautaro Martinez a ‘Dazn’ – Dobbiamo migliorare tantissimo, stasera l’approccio alla partita è stato sbagliato”.

Lautaro non cerca scuse: “Come capitano mi assumo tutta la responsabilità, non sto facendo delle prestazioni all’altezza come l’anno scorso. Sono in ritardo di condizione, nei prossimi giorni mi allenerà zitto ad Appiano per migliorare. Sto facendo fatica: lavorerò il doppio per aiutare la squadra come ho sempre fatto da quando sono all’Inter“.