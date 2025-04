Mondo del calcio in lutto: un ex Serie A muore a 47 anni

Lutto improvviso per il mondo del calcio: scompare a 47 anni improvvisamente, aveva militato a lungo nel nostro campionato

Una brutta notizia per tutti gli appassionati di calcio, quella della scomparsa di un ex giocatore a soli 47 anni. Ci lascia all’improvviso Jorge Bolano, colombiano che per oltre un decennio di carriera era apparso in diverse squadre italiane.

Bolano, classe 1977, è morto ieri sera per le complicanze dovute a un arresto cardiaco. I resoconti in patria riferiscono che l’ex calciatore si trovava ad una festa in famiglia, durante la quale si stava divertendo e ballando. Ad un certo punto, ha avuto un malore. Prontamente soccorso da amici e familiari, è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e intubato. Tuttavia, non è stato possibile, purtroppo, salvarlo, nonostante gli sforzi dei medici. In queste ore, in tanti, in Colombia, si stanno unendo alla tristezza dei familiari, inviando molteplici messaggi di condoglianze e commiato.

Dopo l’esordio nell’Atletico Junior e diverse stagioni ad alto livello già da giovanissimo, che gli erano valsi anche la chiamata della sua nazionale ai Mondiali di Francia 1998, era sbarcato in Italia nel 1999, acquistato dal Parma, per il quale aveva militato fino al 2007, con due intermezzi in prestito alla Sampdoria e al Lecce. Poi, due stagioni al Modena, dopodiché nel 2009 era tornato in patria, concludendo la sua carriera con tre stagioni nelle fila nel Deportivo Cucuta.