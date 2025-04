Spettro zero titoli, esonero o conferma per Inzaghi: la scelta è già stata fatta

Per il tecnico nerazzurro dubbi sul futuro: cosa succede in caso di nessun titolo a fine stagione, scelta fatta

Un pareggio che sa di sconfitta, soprattutto per come è maturato. Il 2-0 a fine primo tempo aveva illuso l’Inter di aver archiviato la pratica Parma ed invece i ducali, complice un calo di concentrazione dei nerazzurri, è riuscito nella rimonta, sfiorando nel finale anche il clamoroso successo.

Un pari che non cambia la posizione in classifica della squadra di Inzaghi: comunque vada Bologna-Napoli, i nerazzurri resteranno al primo posto. Cambierà il vantaggio e questo sarà decisivo anche per il futuro che vedrà l’Inter occupata anche con i quarti di Champions. Puntando a tutto, il rischio di restare con nulla in mano è presente e questo alimenta le paure dei tifosi nerazzurri.

Ma cosa accadrebbe a Inzaghi nel caso in cui a fine stagione in trofei messi in bacheca saranno zero? È la domanda che abbiamo posto anche ai nostri utenti su X come sondaggio del giorno: Tifosi nerazzurri arrabbiati e preoccupati dopo il pari in Parma-Inter: se i campioni d’Italia dovessero concludere l’annata a zero titoli, confermereste Inzaghi?

Inter, tutti con Inzaghi: conferma anche con zero titoli

La scelta da parte del popolo interista appare netta e indiscutibile: andare avanti con Simone Inzaghi in ogni caso.

La pensa così il 58,1% di chi ha risposto al sondaggio, dimostrando la grande fiducia che in casa c’è Inter verso l’allenatore piacentino. Sperano in un esonero con zero titoli invece gli altri: per il 32,3% si dovrebbe puntare su Allegri, esonerando dunque Inzaghi. Cambio in panchina anche per l’altro 9,7% dei votanti con Simeone però come nuovo allenatore.

Inzaghi confermatissimo dunque, anche se in casa Inter si spera che non ci sia bisogno di prendere questa decisione: accadrebbe in caso di successo in campionato o Champions (o entrambi) e sarebbe il coronamento di quella che ad oggi è una grande annata, vissuta sempre da protagonisti in Italia ed Europa.