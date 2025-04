Esonero e nuovo allenatore, Motta sorpassa Allegri: le cifre accontentano tutti

Il ribaltone in panchina è inevitabile: colpo di coda dell’ex tecnico della Juventus, ecco cosa sta succedendo

Entrambi esonerati dalla Juventus e animati dalla volontà di prendersi rivincite importanti. Thiago Motta ed Allegri potrebbero dar vita ad un nuovo clamoroso intreccio di panchine. In Italia, dove diversi club si sono messi sulle loro tracce per capire la fattibilità di operazioni molto più concrete di quanto si possa credere, ma anche in giro per l’Europa.

Due binari tutt’altro che scollegati che, infatti, potrebbero dar vita a nuovi interessanti colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Sia per il futuro di Motta che per quello di Allegri, infatti, le tessere dei rispettivi mosaici sono ancora tutti da completare. Se il tecnico livornese continua a far gola a Milan e Roma e potrebbe rivelarsi un’opzione importante in chiave Napoli in caso di separazione anticipata da Conte, non è escluso che Thiago Motta calamiti in maniera concreta le attenzioni dell’Atalanta.

Del resto la ‘Dea’ si sta già preparando al dopo Gasperini con il quale il rapporto dovrebbe chiudersi al termine di questa stagione. Come detto, però, in un orizzonte ancora magmatico, in vista della prossima stagione sia Motta che Allegri a priori non possono chiudere la porta anche ad altri tipi di soluzioni, al momento solo sullo sfondo e mai realmente decollati. Gli ultimi indizi dei bookmakers inglesi – sotto questo punto di vista – rappresentano un vero e proprio assist.

Thiago Motta o Allegri per la panchina del Tottenham: la posizione dei bookmakers

Al quattordicesimo posto in Premier League, il Tottenham si appresta a chiudere nella ‘pancia’ della classifica la stagione più deludente in campionato degli ultimi anni. L’esonero di Postecoglou ormai sembra essere inevitabile. Resta da capire soltanto quando gli Spurs ufficializzeranno un ribaltone che diversi tabloid britannici danno ormai per fatto. Ma chi sarà l’allenatore destinato a raccogliere l’eredità del tecnico greco?

Ed è proprio a quest’altezza che Thiago Motta ed Allegri sono stati nuovamente tirati in ballo. A farlo è stato il sito Oddschecker che, pur mettendo soprattutto Iraola in pole position nella corsa per raccogliere l’eredità di Postecoglou, non trascura neanche le candidature dei due ex allenatore della ‘Vecchia Signora’. Più nello specifico, il possibile binomio Thiago Motta-Tottenham è bancato 13 volte la posta.

Una quota importante, certo, ma assolutamente contenuta se si pensa a quella con le quali invece viene alimentato il possibile arrivo di Allegri destinazione Spurs (17). Che il Tottenham possa affidare le redini della propria panchina ad un tecnico giovane come Motta per dare continuità al suo progetto? Uno scenario da non scartare in maniera netta ma che fino a questo momento si staglia come un’opzione poco calda.