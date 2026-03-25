Caprile alla Juventus o all’Inter? Parla l’agente Battistini che ringrazia il Napoli

Elia Caprile è un portiere di assoluto livello, per lui si parla sia di Juventus che di Inter, ma non solo. Le parole dell’agente Graziano Battistini che ringrazia anche il Napoli.

Con molti che sembrano pronti a cambiare estremo difensore sicuramente la possibilità di vedere Caprile in una big fa gola a molti.

Battistini ha parlato ai microfoni di JuveLive raccontando il momento e andando ad approfondire alcuni aspetti che meritano di essere messi in evidenza anche se ha fatto capire che al momento parlare di calciomercato è ancora un po’ troppo presto.

Elia alla Juventus? “Non c’è nulla al momento, credo che ogni società stia lavorando e sondando in questo momento, seguendo e lavorando per poi dopo andare a prendere delle decisioni sulle strategie del calciomercato prossimo. Siamo a marzo, tante cose possono cambiare e involvere. È difficile dire queste cose ora, non c’è nulla di vero o di non vero sono tutte situazioni in divenire”.

Può essere all’altezza di una big? “È come se chiedi all’oste se c’ha del buon vino, per me sì. A parte gli scherzi, mentalmente è pronto poi di conseguenza vediamo cosa accadrà. Ha una personalità spiccata”.

Il Napoli perché non l’ha tenuto? “È una valutazione che non devo fare io ovviamente, il mio punto di vista è che in quel momento ha fatto delle richieste il ragazzo all’allenatore e alla società, di essere protagonista altrove. Ha avuto la lungimiranza di rimettersi in discussione e andare a lottare per una salvezza che quando arrivo a Cagliari la squadra era in piena zona retrocessione. Il diritto di riscatto che ha voluto esercitare Giulini è legato al fatto che ha valutato il ragazzo con un certo spessore. Va detto che il Napoli ha Meret che è uno dei portieri della nazionale, dovevano fare delle valutazioni e in maniera rispettabile e condivisibile hanno rispettato il volere del ragazzo che si è sempre comportato bene. Anche il Napoli è andato incontro alle sue esigenze e tanto di cappello come ci hanno trattato”.

All’estero? “È ovvio che se stiamo a pensare che una piccola di Premier League ha una disponibilità economica uguale a una quasi big di Serie A, si capisce bene che è appetibile come mercato e non solo per Elia ma per tutti. Di conseguenza per forza di cose si deve inserire questa possibilità dentro, un calciatore di un certo livello non si può pensare di guardarsi solo a livello nazionale. Detto questo si sta parlando come se fossimo amici al bar, facendo delle chiacchiere e ipotesi, perché non c’è nulla a oggi oltre al fatto che attenzionato e seguito”.